Пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии обжаловали арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Защита пяти фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской колонии обжаловала их аресты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова во вторник.

"Пятеро обжаловали", — сказала она, отметив, что одна жалоба поступила 27 июля, еще четыре жалобы – 30 июля.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.