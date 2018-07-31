Третьяков не признал вину по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина в Бабушкинском суде Москвы. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Адвокат Игорь Третьяков не признает вину по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.

Суд рассматривает вопрос о его аресте.

"Считаю доводы обвинения необоснованными. Мне надо только доказать, что я и мои представители участвовали более чем в 200 заседаниях. У меня в подчинении 26 человек — мне проще кого-нибудь отправить в суд, чем сидеть рисовать фиктивные документы", — заявил Третьяков в суде.

Третьякову предъявлено официальное обвинение по делу о мошенничестве в НПО Лавочкина. Ранее адвокат в беседе с РИА Новости назвал недоразумением свое объявление в федеральный розыск. По его словам, он готов сотрудничать со следствием.

Гендиректору НПО Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.