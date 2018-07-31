Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего замглавы МЧС Шлякова

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мосгорсуд 13 августа проверит законность ареста бывшего первого замглавы МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда города Москвы от 26.07.2018 года, которая назначена в Московский городской суд на 13.08.2018 года в 14 часов 10 минут", — сказала она.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами. Тверской суд Москвы в четверг арестовал Шлякова.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.