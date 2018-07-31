Виновника обрушения моста в Подмосковье могут лишить прав, считает эксперт

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Водителю, обрушившему надземный пешеходный переход на трассе М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе Подмосковья, может грозить лишение прав на два года, но не уголовная ответственность, считает руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

Во вторник грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе и обрушил мост. В подмосковном главке МВД сообщили, что выясняются причины произошедшего, пострадавших нет. Движение по трассе полностью перекрывалось в обе стороны.

"По моему опыту, так как дело резонансное, водитель получит по максимуму — скорее всего, это будет лишение прав", — сказал Угрюмов РИА Новости.

Он добавил, что водитель или компания-собственник автомобиля будут обязаны также возместить материальный вред, причиненный в результате ДТП. По его мнению, в данном случае водитель не будет привлечен к уголовной ответственности, так как никто не пострадал. Собеседник агентства пояснил, что квалификация случившегося будет зависеть от причин, которые привели к столкновению грузовика с мостом.

В настоящее время специалисты убрали все крупные элементы рухнувшего пешеходного перехода с проезжей части, движение транспорта открыто в сторону столицы. Работы по очистке дорожного полотна и подготовке трассы к открытию движения в оба направления продолжаются.