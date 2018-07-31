Тяжелая техника разбирает завалы на месте снесенного моста на трассе М-8

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На месте обрушения наземного пешеходного перехода в Пушкинском районе Подмосковья работает тяжелая техника. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В то же время представитель экстренных служб Подмосковья рассказал РИА Новости, что травмы получил водитель грузовика.
В районе 31 километра трассы М-8 сейчас уже работают 50 человек и 19 единиц техники, в том числе 30 человек и десять единиц техники от Росавтодора.
Сейчас проводится проверка, выясняются причины происшествия. Полиция опрашивает водителя грузового автомобиля.
Пробка в пять километров
Кроме того, из-за ДТП движение на этом участке трассы закрыто в обе стороны: обрушившийся пешеходный переход полностью перекрыл дорогу.
Из-за этого, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", образовался затор в пять километров.
Маршруты объезда
Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты, следовать предписаниям дорожных знаков и требованиям сотрудников ДПС.
"Предусмотрены маршруты движения по Щелковскому и Дмитровскому шоссе", — отметили в ГИБДД.
Кроме того, организован объезд через Клязьму и Пушкино.
Для оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости на месте ЧП организовано дежурство двух карет скорой помощи.