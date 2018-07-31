Тяжелая техника разбирает завалы на месте снесенного моста на трассе М-8

Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На месте обрушения наземного пешеходного перехода в Пушкинском районе Подмосковья работает тяжелая техника. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Во вторник грузовик врезался в наземный пешеходный переход, после чего тот обрушился.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В то же время представитель экстренных служб Подмосковья рассказал РИА Новости, что травмы получил водитель грузовика.

В районе 31 километра трассы М-8 сейчас уже работают 50 человек и 19 единиц техники, в том числе 30 человек и десять единиц техники от Росавтодора.

Сейчас проводится проверка, выясняются причины происшествия. Полиция опрашивает водителя грузового автомобиля.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018 © Фото : ГУ МЧС по Московской области Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Пробка в пять километров

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что у грузовика Volvo во время движения поднялся кузов.

Кроме того, из-за ДТП движение на этом участке трассы закрыто в обе стороны: обрушившийся пешеходный переход полностью перекрыл дорогу.

Из-за этого, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", образовался затор в пять километров.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018 © Фото : ГУ МЧС по Московской области Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Маршруты объезда

В 11:15 в разделительном отбойнике ГИБДД сделала технологический разрыв. А в 11:30 организовала объездной проезд в сторону Москвы по старому Ярославскому шоссе.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты, следовать предписаниям дорожных знаков и требованиям сотрудников ДПС.

"Предусмотрены маршруты движения по Щелковскому и Дмитровскому шоссе", — отметили в ГИБДД.

Кроме того, организован объезд через Клязьму и Пушкино.

Для оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости на месте ЧП организовано дежурство двух карет скорой помощи.