Воры взломали квартиру солиста "Би-2"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В квартиру солиста российской рок‐группы "Би‐2" Егора Бортника (Лева Би-2) проникли воры. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного управления МВД отметили, что сигнал поступил в 6:49 утра. В данный момент правоохранители устанавливают, был ли в результате происшествия нанесен материальный ущерб.

Информацию о взломе квартиры музыканта подтвердила PR‐директор коллектива Мария Вьюгина.

"Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить", — цитирует Вьюгину телеканал "360".

PR-директор коллектива отметила, что злоумышленники не успели совершить кражу, поскольку квартира находится под сигнализацией. На место происшествия оперативно прибыла полиция, и взломщикам пришлось скрыться.

"Би-2" — российская рок-группа, основанная в 1988 году в Бобруйске. Коллектив выпустил десять студийных альбомов.