Источник: водитель BMW, сбивший пешеходов в Новой Москве, был пьян

Последствия в ДТП с участием двух автомобилей в поселке Коммунарка. Архивное фото

Последствия в ДТП с участием двух автомобилей в поселке Коммунарка. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Водитель BMW, сбивший в понедельник на тротуаре нескольких пешеходов в Новой Москве, был пьян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В поселке Коммунарка BMW столкнулся с Lexus, вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов, они были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из них, по данным источника агентства в экстренных службах, скончался. В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт смерти одного из пешеходов, но при этом сообщили только о трех пострадавших в результате произошедшего: пешеход погиб по дороге в больницу.

"Перед тем, как вылететь на тротуар, водитель BMW X5 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения следовал со стороны Бутово в сторону Калужского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus", — пояснил источник.