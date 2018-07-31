Верховный суд признал законным приговор экс-полковнику СК Максименко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Верховный суд России во вторник оставил в силе приговор главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко, который получил 13 лет за взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в решении судебной коллегии.

Приговор вступил в законную силу.

В апреле Мосгорсуд приговорил за взятки Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 165 миллионов рублей и лишил звания. Кроме того, суд запретил экс-полковнику СК на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

После года расследования следователи ФСБ возбудили второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца были переданы 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд. Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за лоббирование возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.