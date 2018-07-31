Убившие отца сестры рассказали, что не ходили в школу из-за побоев на лицах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сестры, зарезавшие своего отца на северо-востоке Москвы, пожаловались правозащитникам на систематические побои: часто из-за синяков и ран на лицах девушки даже не могли ходить в школу; мужчина заставлял своих дочерей фактически выполнять дома роль рабынь, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

"Члены ОНК Москвы провели проверку изолятора временного содержания Северо-восточного округа и проверили условия содержания трех сестер, убивших на днях своего отца. Они рассказывают, что мужчина систематически избивал их. Из-за побоев на лицах несовершеннолетние девушки даже не могли ходить в школу. К тому же, по их словам, отец постоянно им угрожал. Несколько лет назад из-за таких угроз сбежала из дому мать девочек, после чего мужчина фактически заставлял дочерей выполнять роль своих личных рабынь. Одна из них всегда должна была быть рядом, чтобы прислуживать ему", — рассказал правозащитник.

Он отметил, что, по словам девушек, у их отца было большое количество оружия — дробовик, пистолет, револьвер, нож, бита, и мужчина постоянно угрожал испытать свой арсенал на дочерях.

"Стоит отметить и тот факт, что органы опеки и представители полиции не приходили в школу, где учились несовершеннолетние девушки, но несколько раз пытались попасть к ним домой. Однако отец не стал открывать им дверь, а сами правоохранители не проявили настойчивость", — добавил Мельников.