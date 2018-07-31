МОСКВА, 31 июн — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, которого избили в колонии №1 в Ярославле.
Максименко также отметил, что руководство ФСИН не будет "выгораживать честь мундира" и "немедленно освободится" от всех сотрудников, участвовавших в избиении Макарова.
Ранее "Новая газета" опубликовала видео с жестоким избиением заключенного. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники событий установлены. Семь человек заключены под стражу, один экс-сотрудник колонии находится под домашним арестом.