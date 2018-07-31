МОСКВА, 31 июн — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, которого избили в колонии №1 в Ярославле.

"Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Стыдно за то, что они творили. Это недопустимо, конечно", — заявил Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Максименко также отметил, что руководство ФСИН не будет "выгораживать честь мундира" и "немедленно освободится" от всех сотрудников, участвовавших в избиении Макарова.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео с жестоким избиением заключенного. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники событий установлены. Семь человек заключены под стражу, один экс-сотрудник колонии находится под домашним арестом.