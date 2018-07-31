В Подмосковье рухнувший мост перекрыл восемь полос трассы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Обрушившийся после наезда самосвала пешеходный переход полностью перекрыл федеральную автодорогу М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось об обрушении наземного пешеходного моста в Пушкинском городском округе после столкновения самосвала с опорой. Пострадал водитель грузовика. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, организован объезд через Пушкино. Трасса в этом месте состоит из четырех полос в каждую сторону.

"Во время движения самосвала по трассе М-8 "Холмогоры" в сторону от Москвы произошел самопроизвольный подъем кузова и въезд в надземный пешеходный мост, в результате чего наземная часть моста обрушилась на проезжую часть на обе стороны движения автотрассы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 11.15 в разделительном отбойнике был сделан технологический разрыв. Движение автотранспорта из Москвы возобновлено по объездному пути через поселок Клязьма и Пушкино. В 11.30 организован объездной проезд в сторону Москвы по старому Ярославскому шоссе. Для оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости на месте ЧП организовано дежурство двух карет скорой помощи.

Он уточнил, что на месте ДТП сейчас уже работают 50 человек и 19 единиц техники, в том числе 30 человек и 10 единиц техники от Росавтодора.