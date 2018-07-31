Полиция опрашивает водителя грузовика, врезавшегося в мост в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция опрашивает водителя грузового автомобиля Volvo, который обрушил наземный пешеходный переход на трассе М-8 "Холмогоры" в Подмосковье, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Ранее представитель экстренных служб региона проинформировал РИА Новости, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе. В подмосковном главке МВД информацию подтвердили, добавив, что из-за обрушения моста движение транспорта перекрыто в обе стороны.

В ведомстве добавили, что выясняются причины, почему водитель врезался в опору моста. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в полиции. В то же время представитель экстренных служб Подмосковья рассказал РИА Новости, что травмы получил водитель грузовика.