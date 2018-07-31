У грузовика, врезавшегося в мост в Подмосковье, поднялся кузов

Последстевия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Последстевия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У грузовой автомашины, которая наехала на пешеходный мост в районе города Пушкино Подмосковья, произошло самопроизвольное поднятие кузова, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось об обрушении наземного пешеходного моста в Пушкинском городском округе после столкновения самосвала с опорой. Пострадал водитель грузовика. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, организован объезд через Пушкино.

"На 31-м километре трассы М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе) в районе города Пушкино Московской области произошло обрушение пешеходного моста в результате наезда грузовой автомашины, у которого самопроизвольно произошло поднятие кузова", — говорится в сообщении.