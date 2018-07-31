Генералу Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственное управление ФСБ предъявило обвинение экс-главе столичного главка СК генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Кобелев.

Дрыманова заключили под стражу 17 июля, ему грозит до 22 лет лишения свободы. Обвиняемый вину не признает.

Генерал не первый сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве. Ранее перед судом предстали его подчиненные и коллеги — Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров.

Дело сотрудников СК

Официально фабула дела не разглашается, но, по данным источника РИА Новости, офицеры получили от Захария Калашова (Шакро Молодого) миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца), который затем поделили. Дрыманову, по мнению следствия, досталась из этой суммы пятая часть — 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей.

Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается.