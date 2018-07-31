Водитель пострадал, врезавшись в мост в Подмосковье, трасса М-8 перекрыта

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один человек пострадал после наезда грузовой автомашины в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось об обрушении наземного пешеходного моста в Пушкинском городском округе после столкновения самосвала с опорой.

"Пострадал водитель. Движение перекрыто в обоих направлениях, организован объезд через Пушкино", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте ДТП сейчас проводятся работы по расчистке дорожного полотна.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости подтвердили, что движение транспорта перекрыто в обе стороны на месте обрушения наземного пешеходного перехода.

"В настоящий момент из-за обрушения перехода движение перекрыто в обе стороны", — пояснили в пресс-службе.