В Подмосковье обрушился пешеходный мост после наезда грузовика

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Наземный пешеходный мост обрушился после наезда грузовой автомашины в Пушкинском городском округе Московской области, движение транспорта ограничено в сторону области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Произошло обрушение наземного пешеходного моста в результате наезда грузового автомобиля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Движение по трассе ограничено в сторону области.

Как уточнил РИА Новости представитель главного управления МЧС по Московской области, ДТП произошло на 33-м километре Ярославского шоссе. Самосвал врезался в опору наземного пешеходного моста. Обстоятельства ЧП выясняются.