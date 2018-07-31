МВД назвало предварительную причину ДТП с "Камазом" под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Несоблюдение дистанции водителем "Камаза", по предварительным данным, привело к аварии в Ростовской области, в которой погибли три человека и пострадали шестеро, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник вечером на 11-м километре трассы Ростов-Волгодонск. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Три человека погибли, шестеро были доставлены в больницу.

"По предварительным данным, водитель "Камаза" с прицепом не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Transporter", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что шесть пострадавших были доставлены в Аксайскую районную больницу. В больнице агентству сообщили, что одного пострадавшего выписали после осмотра, из пяти оставшихся в больнице двое находились в тяжелом состоянии.