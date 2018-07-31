Украинец пытался провезти боеприпасы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Гражданин Украины пытался провезти в Крым боеприпасы в своем рюкзаке, сообщает во вторник утром пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

Мужчина следовал в Крым в пешем порядке через пункт пропуска "Джанкой". При себе у него выявили 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, говорится в сообщении.

"Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял", — сообщает ФСБ.

Патроны были изъяты и направлены на экспертизу.