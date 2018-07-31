Бурейская ГЭС в Приамурье начала дополнительный сброс воды из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Расположенная в Амурской области Бурейская гидроэлектростанция сообщила, что начала сброс воды свыше турбинного из-за паводка на Дальнем Востоке.

С 15 по 29 июля к створу гидростанции прибыло более 4 кубических километров паводковых вод. Более 77% этого притока ГЭС удержала в своем водохранилище.

"Бурейская ГЭС начала сброс воды свыше турбинного, увеличив суммарный расход через гидроузел до 1500±350 кубических метров в секунду. Для пропуска паводковых вод на станции открыли один затвор водосбросной части плотины на три метра. В последующие дни предусмотрено поэтапное увеличение сбросных расходов на 500 кубических метров в секунду в сутки", — говорится в сообщении.

По данным ГЭС, сброс воды не угрожает нижележащим поселениям и не усугубит паводок на реке Амур.

"Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды. Все заинтересованные службы и организации региона оповещены об изменении режима. Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки", — сообщает станция.

В понедельник замначальника хабаровского регионального главка МЧС по ситуационному управлению Виталий Дарчия сообщал, что вода с Бурейской ГЭС дойдет до Хабаровска уже после прохождения паводка.

Из-за постоянных дождей в Приамурье растет уровень воды в Амуре и малых реках. В начале августа гребень паводка ожидается у Хабаровска — уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть).