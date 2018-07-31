"Он заступился за друга": житель Подмосковья умер после драки с полицейским

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Перелом основания черепа, многочисленные ушибы, десятидневная кома и смерть — 34-летний житель Подмосковья Евгений Толстов повздорил с инспекторами ГИБДД и поплатился за это жизнью. По словам очевидцев, драку затеяли полицейские: впятером напали на его друга. Родственники и друзья пострадавшего неделю собирали деньги на дорогостоящее лечение, однако все оказалось напрасным. О том, из-за чего возник конфликт и кто понесет ответственность за гибель человека, — в материале РИА Новости.

Разбитый бокал

Стычка Толстова и его друзей с сотрудниками ДПС произошла вечером 20 июля в одном из баров подмосковного Павловского Посада. Компании сидели за соседними столами. Евгений случайно уронил на пол пивной бокал.

"К Жене подошел администратор и попросил заплатить за разбитую посуду, что тот в итоге и сделал, — рассказывает РИА Новости Екатерина Шептунова, супруга одного из присутствовавших там друзей Толстова. — На этом инцидент был исчерпан, но в дело вмешался один из полицейских и в грубой форме предъявил претензии. Женя еще раз извинился".

Сотрудника ДПС это не удовлетворило, и он, по словам очевидцев, продолжил высказывать упреки. После словесной перепалки друг Толстова Алексей предложил силовику выйти и "поговорить по-мужски". Однако диалога один на один не получилось.

"Вслед за Лешей на улицу выбежали остальные гаишники, стали его избивать. Женя бросился на помощь, и полицейские переключились на него: так сильно колотили руками и ногами, что проломили голову, — продолжает девушка. — В больнице зафиксировали вертикальную трещину основания черепа. Врач сказал, что такие травмы, как правило, получают именно от ударов, а не от падения на асфальт. Охранники заведения в драку не вмешивались".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © друзья Евгения Толстова Сотрудники ДПС избивают Евгения Толстова и его друга Алексея возле "Мускат-бара"

На записи с камер видеонаблюдения хорошо видно, как несколько человек, в том числе в полицейской форме, нападают на одного. Вышедший из бара Толстов пытается им помешать, и все бросаются на него. Он пропускает несколько ударов, падает, но быстро встает. Его противники не успокаиваются и, переместившись на проезжую часть, продолжают наносить удары. Евгений вновь оказывается на асфальте и уже не поднимается.

Шанс на спасение

Врачи скорой доставили его в местную горбольницу. "Там нам сообщили, что шансов выжить нет, и даже не стали делать операцию, — рассказывает РИА Новости родственница пострадавшего Юлия Толстова. — Поэтому мы решили перевезти Женю в частную клинику в Москву". Врачи не давали утешительных прогнозов, однако целую неделю боролись за жизнь пациента. Все это время он находился в глубокой коме.

Друзья организовали сбор денег в соцсетях, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. На призыв откликнулись сотни людей. Однако чуда не произошло — 28 июля, так и не приходя в сознание, Толстов скончался.

"Он всегда был спокойным и совершенно неконфликтным человеком, — рассказал РИА Новости приятель Евгения Михаил. — Любые спорные ситуации старался решить мирно, с помощью диалога. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-то ругался, а тем более первым кого-то провоцировал на драку".

Арест подозреваемого

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Им занимались следователи МВД, затем материалы передали в СК. "На данный момент известно, что конфликт произошел между полицейским и группой гражданских лиц, — прокомментировали инцидент в СУ СКР по Московской области. — В настоящее время сотрудник правоохранительных органов находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами головы. Расследование продолжается".

© Фото предоставлено друзьями Евгений Толстов после десяти дней в коме умер, не приходя в сознание © Фото предоставлено друзьями Евгений Толстов после десяти дней в коме умер, не приходя в сознание

В ведомстве уточнили, что в минувшие выходные Павлово-Посадский городской суд заключил под стражу одного из участников драки. В суде от каких-либо комментариев воздержались. "Указания руководства таковы, что по телефону никакой информации мы не даем", — разъяснила РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ помощник судьи Лилия Хмелева.

По словам друзей Толстова, заседание было закрытым — никого из очевидцев, а их несколько десятков человек, в зал не пустили.

В СК также отметили, что арестованного уже уволили из полиции. В ближайшее время ему предъявят обвинение. После смерти Евгения квалификацию статьи изменят на более тяжкую, наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ГУ МВД по Московской области оперативно предоставить комментарий по инциденту не смогли.

Опасаясь, что участники драки избегут наказания, друзья и родственники погибшего отправили в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина письмо с просьбой взять расследование уголовного дела под личный контроль.