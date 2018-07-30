Суд отложил решение об аресте московских сестер, убивших отца

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Останкинский суд Москвы пока не стал арестовывать трех сестер, зарезавших собственного отца якобы из-за жестокого обращения, — судья запросила дополнительные доказательства того, что при более мягкой мере пресечения они смогут оказать давление на следствие.

К вопросу о необходимости ареста суд вернется 2 августа.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Закрытый режим

Все три заседания прошли в закрытом режиме, ни журналистов, ни подруг обвиняемых, которые принесли им вещи, необходимые в СИЗО, не пустили даже на оглашение решений.

В случае с младшей сестрой, которая еще не достигла совершеннолетия, такое решение напрямую продиктовано законодательством. По двум старшим сестрам судья, закрывая слушания, руководствовалась другими мотивами. По словам пресс-секретаря суда Анны Селивановой, "рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме, так как может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих их честь и достоинство".

Таких сведений в СМИ со ссылками на анонимные источники появилось немало — отца девушек уже обвинили в наркомании и попытках насилия над собственными детьми.

"Он был строгим отцом, может, не соответствовал современным требованиям, может, даже тираном. Но он никогда не применял насилия к детям, это все выдумки для защиты", — сказал РИА Новости представитель потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили.

Он пояснил, что родственники убитого стремятся не допустить распространения клеветы в его адрес.

Дополнительные доказательства

Как сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Москве, обвиняемые признали вину. "В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, вопрос об их аресте был отложен для предоставления дополнительных доказательств. Дело в том, что при избрании меры пресечения суд не рассматривает доказательства вины или невиновности обвиняемого. Суду предстоит учитывать презумпцию невиновности и оценивать лишь то, могут ли они при более мягкой мере пресечения попытаться скрыться от суда, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или другим путем оказать давление на ход следствия.

Обычно такие положения доказывают купленными билетами, наличием загранпаспорта, родственников и недвижимости за границей, связями в правоохранительных органах или органах государственной власти. В данном же случае следователь не предоставил всю необходимую информацию.

"Доказательств того, что они скроются или смогут повлиять на следствие, мало. Следователь пошел по шаблону — раз убийство, значит, сразу под стражу. Первое заседание судья перенесла по своей инициативе, остальные — по ходатайству защиты. И судья поступила очень грамотно", — сказал Чугуашвили.

Адвокат предположил, что в связи с этим в СМИ появилась информация, что дело против младшей сестры могут прекратить. "Это не соответствует действительности, все задержаны. Это бред, дело не собираются прекращать", — сказал он.

Чугуашвили отметил, что девушки на заседании суда выглядели "потерянно", "вели себя скромно, молчали, только отвечали на вопросы суда". Суд вернется к рассмотрению вопроса об их аресте 2 августа.

Материалы дела

После обнаружения 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе тела 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны три дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий, отметили в СК.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.