В Чувашии умер школьник, попав под электродугу поезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Чувашская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего мальчика, который скончался в больнице от ожогов 3-4 степени, полученных от электродуги поезда, сообщило ведомство.

"Проводится проверка в связи с травмированием электрическим током несовершеннолетнего на железнодорожной станции Вурнары в Чувашии. Несчастный случай произошел, когда 13-летний воспитанник Калининской специальной общеобразовательной школы-интерната поднялся на вагон грузового состава, в результате чего был травмирован электродугой контактной сети. С термическим ожогом 70-80% тела его доставили в реанимацию, где мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура примет решение о необходимых мерах реагирования на данное происшествие. Кроме того, в ведомстве добавили, что по данному факту региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку.