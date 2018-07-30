В ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа заключенных в колонии №8 Ярославля объявила голодовку, "требуя создания льготных условий отбывания наказания", сообщило УФСИН по региону.
В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.
"Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня", — информирует ведомство.
Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.