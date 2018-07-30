В ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Группа заключенных в колонии №8 Ярославля объявила голодовку, "требуя создания льготных условий отбывания наказания", сообщило УФСИН по региону.

"В ИК-8 УФСИН России по Ярославской области группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащихся в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания", — говорится в сообщении.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.

"Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня", — информирует ведомство.

В данной колонии в настоящее время отбывает наказание осужденный Евгений Макаров, видео об избиении которого сотрудниками колонии №1, когда Макаров находился там, попало в СМИ и вызвало большой общественный резонанс. РИА Новости пока не располагает данными о том, есть ли среди голодающих Макаров.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.