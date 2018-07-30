Мосгорсуд вернул жалобу на приговор водителю, задавившему пешехода

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мосгорсуд из-за процессуальных препятствий снял с апелляционного рассмотрения жалобу на приговор водителю Александру Ломову, получившему два года колонии за гибель пешехода в Москве в конце 2016 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Дело сняли с рассмотрения и передали в суд первой инстанции для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению", — сказал собеседник агентства, отметив, что претензии возникли к протоколу судебного процесса в районном суде. После устранения препятствий дело снова будет направлено в Мосгорсуд.

Приговор районного суда не устроил как обвинение, так и защиту: прокуратура подала представление, а адвокаты написали апелляционную жалобу.

Поскольку осужденный еще в ходе следствия признал вину, в жалобе он не может просить об оправдании, только о снижении срока. Согласно Уголовному кодексу, Ломову грозило до пяти лет заключения. Потерпевшие также не согласны с приговором, слишком мягким, по их мнению, для такого преступления.

Авария произошла в декабре 2016 года на Бауманской улице: Ломов за рулем спортивного Mercedes задавил 27-летнего пешехода и бежал, как оказалось впоследствии, в Германию. В августе 2017-го его экстрадировали в Россию.