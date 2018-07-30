Дело младшей из сестер, убивших отца в Москве, рассмотрят в закрытом режиме

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения одной из сестер, зарезавших отца в Москве, передает корреспондент РИА Новости из Останкинского суда Москвы.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания".

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11 класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

"Вопрос об избрании младшей из девушек меры пресечения будет рассмотрен в закрытом режиме в связи с тем, что она не достигла совершеннолетнего возраста", — сообщила журналистам помощница судьи Татьяны Соколовой.