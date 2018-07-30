Под Севастополем после обвала грунта рухнули два дачных дома

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Два дачных дома с постройками рухнули после обвала грунта в садовом товариществе в Нахимовском районе Севастополя, существует угроза дальнейшего обвала береговой линии с дачными домами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В СНТ "Парус" после обвала грунта обрушились два дачных дома с хозяйственными постройками. Есть угроза дальнейшего обвала береговой линии с повреждением нескольких дачных домов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, опасная зона уже оцеплена, из нее отселены люди. Обстоятельства ЧП выясняются.