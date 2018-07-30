В Новой Москве BMW сбил трех пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Водитель BMW сбил трех пешеходов на тротуаре в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В Коммунарке столкнулись BMW и Lexus, после чего немецкий автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Они госпитализированы с тяжелыми травмами", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД России РИА Новости подтвердили факт аварии, не уточняя деталей. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Московском авиационном центре, один из пострадавших был эвакуирован с места ДТП в больницу медицинским вертолетом.