В Москве будут судить полицейских за использование фальшивых алкотестеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы направила в суд дело двух бывших сотрудников ДПС, которые, по версии следствия, использовали фальшивый алкотестер, останавливали водителей и вымогали у них деньги, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

"Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей", — говорится в сообщении.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сопряженное с вымогательством).

По версии следствия, в 2015-2016 годах сообщники использовали прибор, внешне схожий с алкотестером, останавливали для проверки документов водителей и требовали прохождения освидетельствования.

"Прибор показывал у водителей наличие опьянения, после чего сотрудники ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение к административной ответственности требовали передачи определенной денежной суммы", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимые сообщали водителям номер банковской карты. В 2015 году они получили от одного водителя 60 тысяч рублей, а в 2016 году — 100 тысяч рублей от другого водителя.

В сообщении отмечается, что ранее один из обвиняемых уже был приговорен к лишению свободы за аналогичное преступление, однако были выявлены новые эпизоды преступной деятельности.