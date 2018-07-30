Дело эксперта, нашедшего алкоголь в крови ребенка, передали в Мособлсуд

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья передал в Мособлсуд дело обвиняемого в халатности судмедэксперта, который в прошлом году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка, погибшего в Подмосковье в ДТП, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
Как сообщила ранее Генпрокуратура РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего железнодорожным отделением "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Михаила Клейменова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "халатность". Уголовное дело направлено в суд.
Санкция части 1 статьи 293 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, обязательных работ на срок до 360 часов или штрафа до 120 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за срок до одного года.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.