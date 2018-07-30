В Самаре во время очистки канализации погиб рабочий

САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Рабочий погиб от отравления парами метана во время очистки канализационных стоков в Самаре, следователи начали проверку, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

По данным пресс-службы, инцидент произошел днем 28 июля в Кировском районе Самары, рабочий проводил очистку канализационных стоков. По предварительным данным, он отравился парами метана, в результате чего скончался. По информации следователей, в больницу также были доставлены двое сотрудников ресторана, расположенного неподалеку на улице Алма-Атинской, которые пытались оказать помощь рабочему, однако в результате сами получили отравление.

"По данному факту… начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.