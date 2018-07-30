Германия выдала России ключевого фигуранта "кокаинового дела"

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (65)

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фото

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука экстрадировали в Москву, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Его доставили в Москву обычным рейсом — он сидел с сопровождающими на последнем ряду. Сейчас ему очно предъявили те же обвинения, которые раньше предъявляли заочно, и поместили в СИЗО "Матросская тишина", — уточнил юрист.

Он пояснил, что разрешение на экстрадицию дал немецкий судья, после этого у адвокатов есть месяц на подачу апелляционной жалобы.

"Как раз сегодня мой коллега собирался ее подать, но решение уже исполнили. Почему была такая ускоренная процедура — неясно", — отметил Жеребенков.

По его словам, с адвокатов взяли подписку о неразглашении данных следствия.

Решение об аресте Ковальчука вынесено заочно. Через два месяца следствие должно будет обратиться в суд для продления ареста.

"Кокаиновое дело"

В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России.

Предполагаемый организатор преступления скрывался в Германии и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По данным издания La Nacion, Ковальчук родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.

Сам обвиняемый считает случившееся провокацией и утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк и бытовые вещи. По словам адвоката, Ковальчук их упаковал, положил под лестницу с разрешения бывшего завхоза Али Абянова; вещи пролежали там полтора года.

В российском МИД подчеркнули, что Ковальчук никогда не работал в ведомстве. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала СМИ, которые распространили подобные сообщения, дать опровержение этой информации.