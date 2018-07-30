Германия выдала России ключевого фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука экстрадировали в Москву, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Он пояснил, что разрешение на экстрадицию дал немецкий судья, после этого у адвокатов есть месяц на подачу апелляционной жалобы.
"Как раз сегодня мой коллега собирался ее подать, но решение уже исполнили. Почему была такая ускоренная процедура — неясно", — отметил Жеребенков.
По его словам, с адвокатов взяли подписку о неразглашении данных следствия.
Решение об аресте Ковальчука вынесено заочно. Через два месяца следствие должно будет обратиться в суд для продления ареста.
"Кокаиновое дело"
В конце прошлого года спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.
Несколько подозреваемых задержали в Аргентине, других — в России.
Предполагаемый организатор преступления скрывался в Германии и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По данным издания La Nacion, Ковальчук родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.
Сам обвиняемый считает случившееся провокацией и утверждает, что оставил в школе при посольстве кофе, коньяк и бытовые вещи. По словам адвоката, Ковальчук их упаковал, положил под лестницу с разрешения бывшего завхоза Али Абянова; вещи пролежали там полтора года.
В российском МИД подчеркнули, что Ковальчук никогда не работал в ведомстве. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала СМИ, которые распространили подобные сообщения, дать опровержение этой информации.