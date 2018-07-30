МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя "Газели", насмерть сбившего инспектора ДПС на МКАД в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В воскресенье вечером "Газель" наехала на инспектора дорожно-патрульной службы на 77-м километре Московской кольцевой автодороги в районе съезда с трассы М-11, пострадавший был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — пояснил источник.

Тот факт, что уголовное дело не возбудили по четвертой части данной статьи, свидетельствует о том, что водитель был трезв в момент ДТП.

По словам источника, водитель "Газели" вечером 29 июля не справился с управлением и сбил старшего инспектора ДПС 1969 года рождения, который находился на проезжей части. После этого водитель врезался в патрульную машину.

Инспектор поступил в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, с открытым переломом бедренной кости и в состоянии комы.