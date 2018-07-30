Старшая из сестер, зарезавших отца в Москве, отказалась от госпитализации

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Старшая из трех сестер, зарезавших 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, отказалась от госпитализации, сообщили РИА Новости в ГКБ им. Вересаева в понедельник.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". По словам источника РИА Новости, девушки утверждают, что отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

Ранее сообщалось, что одна из девушек была госпитализирована с ножевым ранением после произошедшего.

"К. М. Хачатурян, 1998 года рождения, — поступала. Ей была оказана помощь или консультация, но она отказалась от дальнейшей госпитализации и ушла домой", — сказали РИА Новости в медучреждении.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.