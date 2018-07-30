Одна из сестер, зарезавших отца в Москве, ударила его ножом не менее 35 раз

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Следствие установило, что 57-летнему москвичу, в убийстве которого обвиняют его троих дочерей, нанесли около сорока ударов ножом, включая один в сердце, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.

По словам источника, одна из сестер, 1999 года рождения, сама позвонила в полицию после произошедшего. По словам девушек, отец первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться. Одна из сестер была госпитализирована с ранением бедра. Она утверждает, что ее ранил ножом отец.

"Следствие установило, что младшая из сестер, учащаяся 11-го класса, нанесла мужчине в область шеи и тела не менее 35 ударов ножом, две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из девушек выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца", — пояснил источник.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения. В квартире погибшего нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.