Погибшие при пожаре в Сочи приехали из Армении в гости к хозяину дома

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Люди, погибшие при пожаре в Сочи в понедельник утром, жили в недостроенном помещении, половина из них приехали в гости к хозяину дома из Армении, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУСК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Это не жилой дом, это металлоконструкция, самовольная, построили там маленькое кафе, и пристроена к нему пристройка из металлоконструкций трехэтажная… Произошел пожар в кафе и перекинулся туда, потому что там сайдинг и тому подобное", — заявил Кепиков.

Он отметил, что дом был в стадии строительства, "там просто люди жили". "Но это не дом и не гостиница однозначно… (Погибшие люди – ред.) не рабочие, а работники этого кафе, возможно. Половина вообще гости хозяина, приехали с Армении, друзья, родня", — уточнил следователь.