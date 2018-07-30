Мосгорсуд отменил приговор фигуранту "дела Гайзера" Москвину

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину, который был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор Москвину и направила дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы в ином составе суда", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что суд освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.
По версии следствия, Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством экс-главы региона Гайзера. Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах.
В ходе следствия с Москвиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.
Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.