Мосгорсуд отменил приговор фигуранту "дела Гайзера" Москвину

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину, который был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор Москвину и направила дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы в ином составе суда", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что суд освободил его из-под стражи и перевел под домашний арест.

По версии следствия, Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством экс-главы региона Гайзера. Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах.

В ходе следствия с Москвиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.