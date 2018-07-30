Стрелявшего из окна в Иркутске мужчину обвинили в покушении на полицейского

ИРКУТСК, 30 июл – РИА Новости. Мужчина, который был задержан после того как открыл стрельбу из ружья по машинам и прохожим из окна дома, обвиняется в покушении на жизнь полицейского, сообщает СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось, что задержанный находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить мотивов своего поступка.

"Следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутска СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 41-летний иркутянин стреляя из дома № 19 микрорайона Зеленый по автомобилям, в ответ на законное требование сотрудника правоохранительных органов прекратить стрельбу, начал стрелять в полицейского. В результате в руку был ранен случайный прохожий.