МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правоохранители изъяли из квартиры мужчины, которого из-за "моральных страданий" зарезали три дочери на северо-востоке Москвы, охотничье ружье, арбалет с дротиками, патроны, а также травматическое и пневматическое оружие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.

"Из квартиры изъяты нож, шкатулка с неизвестными таблетками, арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер", — пояснил источник.

В ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения.