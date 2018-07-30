МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три сестры, зарезавшие из-за "моральных страданий" отца на северо-востоке Москвы, утверждают, что 57-летний мужчина первый напал на них с ножом, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли в минувшую пятницу на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Детали не уточнялись.

"Одна из дочерей заявила, что отец нападал на них с ножом, после чего она выхватила нож и убила отца", — пояснил источник.

Следствие будет требовать заключить задержанных под стражу. Девушкам уже предъявлены обвинения.