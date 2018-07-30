После ДТП c двумя машинами в новой Москве вертолет эвакуировал пострадавшую

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомашин в новой Москве, одного пострадавшего эвакуировали в столичную больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

"Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшую женщину с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло на 58-м километре Калужского шоссе. По предварительной информации, пострадали три человека, в одной из машин люди оказались заблокированными.