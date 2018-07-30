"Мосгаз" опроверг сообщения о взрыве газа в доме на востоке столицы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Информация о взрыве газа в доме на востоке Москвы не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства в понедельник.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщил, что в квартире жилого дома на востоке Москвы произошел взрыв бытового газа.

"Мосгаз" опровергает информацию о взрыве газа по улице Красный Казанец. В 10.15 в ЦДУ АО "Мосгаз" поступила заявка "пожар" по адресу Красный Казанец, дом 1, корпус 2. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. После обследования квартиры обнаружилось, что владелец самовольно произвел откручивание гибкой газовой подводки, в результате чего произошла вспышка без возгорания", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, пострадавших нет. В комплексе напомнили, что самостоятельное производство работ на бытовых газовых приборах не допускается.