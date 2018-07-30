В Москве обокрали храм Илии Пророка

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дореволюционный храм Илии Пророка в Черкизово на востоке Москвы обокрали в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные, сообщил РИА Новости настоятель храма, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

"Это произошло сегодня ночью. В полночь был осмотр храма дежурным охранником, и все было нормально", — сказал настоятель.

Что в храм проникли злоумышленники, по его словам, обнаружили рано утром. Злоумышленники, очевидно, проникли в храм через одно из окон, взломав решетку, добавил настоятель.

"С трех чтимых икон — Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы "Нечаянная Радость" и иконы Блаженной Матроны Московской — сняли украшения, которые жертвовали верующие в благодарность за помощь по молитвам у этих икон. Также унесли содержимое двух ящиков для пожертвований", — отметил архимандрит Савва.

Пожертвования собирались на нужды воскресной школы и на цветы для украшения храма, который уже готовился к престольному празднику — дню Илии Пророка (2 августа).

С утра в храме работают криминалисты, сообщил настоятель. Он добавил также, что внутри церкви и на территории есть видеокамеры.