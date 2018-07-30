В Москве обокрали храм Илии Пророка

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дореволюционный храм Илии Пророка в Черкизово на востоке Москвы обокрали в ночь с воскресенья на понедельник неизвестные, сообщил РИА Новости настоятель храма, заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).
Что в храм проникли злоумышленники, по его словам, обнаружили рано утром. Злоумышленники, очевидно, проникли в храм через одно из окон, взломав решетку, добавил настоятель.
"С трех чтимых икон — Казанской иконы Божией Матери, иконы Богородицы "Нечаянная Радость" и иконы Блаженной Матроны Московской — сняли украшения, которые жертвовали верующие в благодарность за помощь по молитвам у этих икон. Также унесли содержимое двух ящиков для пожертвований", — отметил архимандрит Савва.
Пожертвования собирались на нужды воскресной школы и на цветы для украшения храма, который уже готовился к престольному празднику — дню Илии Пророка (2 августа).
С утра в храме работают криминалисты, сообщил настоятель. Он добавил также, что внутри церкви и на территории есть видеокамеры.