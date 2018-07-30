В горах Кабардино-Балкарии обнаружили тело альпиниста из Санкт-Петербурга

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Спасатели в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии обнаружили тело альпиниста из Санкт-Петербурга, который не вышел связь в назначенное время, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в Черекском районе в ущелье Дых-Суу не выходит на связь альпинист из Санкт-Петербурга. Для участия в поисках спортсмена в субботу был задействован вертолет МИ-8 МЧС России, однако они результатов не дали. Спасатели высадились на высоте три тысячи метров и продолжили наземные поиски.

"Вчера спасатели обнаружили тело спортсмена в труднодоступной местности. Скорее всего, он сорвался", — сказал собеседник агентства.

По его данным, альпинист, 1960 года рождения, не был зарегистрирован у спасателей и шел по маршруту в одиночку, и в назначенное время не вышел на связь с родственниками. "Сейчас решается вопрос о том, чтобы задействовать для эвакуации тела погибшего вертолет", — добавили в отряде.