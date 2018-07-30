В ДТП в Башкирии погиб человек, семеро пострадали

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Благовещенском районе Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"Вблизи села Удельно-Дуваней столкнулись легковые автомобили Лада Веста и Audi. Пострадали восемь человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе пострадавших двое детей.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, ДТП произошло в 8.35 мск на 66-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул. Имеются пострадавшие. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и две единицы техники.