Родственникам жертв пожара в Сочи окажут помощь

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в Сочи и заявил, что при необходимости их родственникам будут предоставлены места для размещения, сообщает его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи. На месте ЧП работали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.

"Сегодня в результате пожара в Сочи погибли 8 человек. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", — приводит слова Кондратьева его пресс-служба. Губернатор также подтвердил, что трое пострадавших, в том числе 16-летний подросток, находятся в больнице. По предварительным данным все они являются гражданами стран СНГ. В сообщении также отмечается, что минздраву региона поручено организовать всю необходимую помощь.

"На месте работают краевые специалисты, в том числе психологи. Готова к вылету бригада санавиации. Если возникнет необходимость, мы готовы предоставить места размещения родственникам", — цитируются слова губернатора.