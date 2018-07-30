Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы после пожара в Сочи

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Медики оказывают всю необходимую медпомощь пострадавшим в результате пожара в Сочи и их родственникам, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Сочи. На месте ЧП работали более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники.

Как сообщает минздрав, организовано оказание медицинской помощи пациентам, госпитализированным после пожара.

"В больницах на лечении — 3 человека, в том числе один ребенок. Все они проконсультированы краевыми специалистами при помощи телемедицины. Готова к вылету бригада санавиации. Для родственников погибших организована работа медицинских психолого-психиатрических бригад", — говорится в сообщении.