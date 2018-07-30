В Москве отметили снижение числа погибших в ДТП на восемь процентов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось на 8% за первую половину 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"В результате совместной работы транспортного комплекса города и ГИБДД Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 8%. В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период на 17 человек меньше", — сказал собеседник.

Юрьев пояснил, что снизить число погибших удалось благодаря применению комплекса мер, среди которых установка видеокамер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки. Кроме того, реорганизация парковочного пространства и пересмотр схемы движения на перегруженных участках увеличивают пропускную способность и скорость движения потока автомобилей, а главное — снижают аварийность, добавил он.

"Для нас это важная цифра, так как это реальные спасенные жизни, и мы и дальше будем работать в направлении повышения безопасности на дорогах", — заключил Юрьев.