В Туве вакцинировали всех людей в очаге сибирской язвы

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Все население территории в Барун-Хемчикском районе Тывы, где зафиксирована вспышка сибирской язвы, вакцинировано, сообщил на заседании республиканского правительства глава минздрава региона Орлан Донгак.

"В очаге сибирской язвы охват (людей вакцинированием — ред.) 100%. Люди, которые участвуют в ликвидации, также на 100% вакцинированы", — сказал Донгак.

Он также сообщил, что в других населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заражения сибирской язвой, также будет проводиться вакцинация. По его словам, двух больных, ранее госпитализированных из-за сибирской язвы, готовят к выписке. У пяти человек, которые были госпитализированы для наблюдения, признаков заболевания не выявлено.

В понедельник сообщалось, что двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота покрылись красными язвами и были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На территории чабанской стоянки объявлен карантин, запрещен забой скота. Тувинская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в патологическом материале забитого скота.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.