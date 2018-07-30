На Камчатке вулкан Карымский выбросил пятикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 5 километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на спутниковые данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT".

"В понедельник утром по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила 5000 метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном, юго-восточном направлении от вулкана, на расстояние 33 километров в сторону Кроноцкого залива", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе исполина не проходят.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.