МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков, который должен был прибыть из Иркутска в Москву, вместе с другими пассажирами из самолета не вышел, передает корреспондент РИА Новости.
Третьяков должен был прибыть в столичный аэропорт "Шереметьево" в воскресенье рейсом SU1445, однако среди вышедших из самолета его не было.
Ранее СК объявил Третьякова в федеральный розыск по делу о мошенничестве. После этого он сообщил через СМИ, что находится в отпуске на озере Байкал и является официальным участником фестиваля по аквабайку Baikal Jet Fest. По словам мужчины, никто из следственного комитета не пытался с ним связаться. Кроме того, адвокат заявил, что давал объяснения следователю ещё до предъявления ему и другим фигурантам обвинения, тогда речь об ограничении свободы и подписке о невыезде не шла. Позже Третьяков в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал досадным недоразумением свое объявление в федеральный розыск и выразил намерение сотрудничать со следствием.
Двадцать шестого июля Бабушкинский Москвы арестовал других фигурантов дела до 19 сентября.