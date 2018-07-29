МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвокат Игорь Третьяков, который должен был прибыть из Иркутска в Москву, вместе с другими пассажирами из самолета не вышел, передает корреспондент РИА Новости.

Третьяков должен был прибыть в столичный аэропорт "Шереметьево" в воскресенье рейсом SU1445, однако среди вышедших из самолета его не было.

Ранее СК объявил Третьякова в федеральный розыск по делу о мошенничестве. После этого он сообщил через СМИ, что находится в отпуске на озере Байкал и является официальным участником фестиваля по аквабайку Baikal Jet Fest. По словам мужчины, никто из следственного комитета не пытался с ним связаться. Кроме того, адвокат заявил, что давал объяснения следователю ещё до предъявления ему и другим фигурантам обвинения, тогда речь об ограничении свободы и подписке о невыезде не шла. Позже Третьяков в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал досадным недоразумением свое объявление в федеральный розыск и выразил намерение сотрудничать со следствием.

Двадцать шестого июля Бабушкинский Москвы арестовал других фигурантов дела до 19 сентября.

Гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Третьякову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В СК заявили, что Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, подозреваемые похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.